Горно-Алтайск, 13 августа, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Погодные условия пока не позволяют начать спасательную операцию по вызволению из ледяного плена четверых туристов из Кемерова, попавших в беду на вершине Ак-Кем горы Белуха (Усть-Коксинский район Республики Алтай). Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, как только утихнет ветер и улучшится видимость, помощь скалолазам окажут пятеро алтайских спасателей и пилоты Ми-8 из Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Florstein Вертолёт Ми-8

«У туристов относительно всё в порядке. Есть тёплые вещи, еда, газовая горелка и спутниковый телефон. Учитывая, что никто из пострадавших не получил травм, с таким набором необходимого можно провести на вершине до пяти дней», — отметил один из спасателей.

По телефону туристы сообщили спасателям, что, исходя из особенностей местности, они соорудили укрытие от непогоды, чтобы добыть воду — топят лёд. Но передвигаться самостоятельно не смогут, сказывается физическая усталость.

Спасатели поддерживают туристов, информируют о принятых мерах и о прогнозе погоды, дают рекомендации, как сохранять тепло и внутреннюю энергию, экономить радиосвязь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помощь спасателей туристической группе из Кемерова потребовалось после того, как порывы сильнейшего ветра унесли с вершины палатку с вещами и снаряжением.