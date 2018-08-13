Дамаск, 13 августа, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Партия Демократический союз Сирии, отстаивающая интересы курдов, была изгнана с переговоров, проходящих в Дамаске, сообщает 13 августа Kurdistan.ru со ссылкой на источник.

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По данным источника, власти Сирии выдали ордера на арест курдских делегатов, благодаря вмешательству России тем удалось покинуть город на борту грузового самолета «Ил».

Напомним, сирийские курды во время внутреннего конфликта в стране смогли добиться права на собственную автономию в рамках государства. Однако ввиду значительного снижения интенсивности боевых действий и надежд на скорое мирное урегулирование у курдов возникает опасение лишиться своих прежних достижений. В связи с этим представители Демократического союза Сирии посетили Дамаск для участия в переговорах.