Пекин, 13 августа, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Обслуживание пассажиров на некоторых участках скоростной железнодорожной магистрали между Пекином и Шанхаем было отложено в связи с неисправностью вагона поезда на секции Ланфан — Пекин, вызванной сильным ветром, сообщает 13 августа газета China Daily.

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Скоростной поезд G40, направлявшийся из Ханчжоу в Пекин, на ходу получил удар стальным щитом, который сорвало сильным ветром на участке скоростной железнодорожной линии Ланфан — Пекин. Поезд вынужден был совершить аварийную остановку, что привело к задержкам и сбоям в транспортном сообщении, сообщили в Пекинском железнодорожном бюро.

Отмечается, что позже движение поездов между Ланфаном и Пекином было восстановлено, однако из-за сбоя регулярное движение поездов пока не было приведено в штатный режим. Временно объявлено аварийное положение.