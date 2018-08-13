Тайбэй, 13 августа, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Пожар в госпитале тайваньского города Тайбэй повлек за собой серьезные жертвы, сообщает 13 августа газета China Daily.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По информации местных властей, 16 пациентов госпиталя были найдены без признаков жизни, троих удалось привести в чувства немедленно, остальные находятся в критическом состоянии после пожара.

В результате происшествия еще три человека находятся в коме, девять получили ожоги разной степени тяжести. По информации пожарных, на момент возгорания на седьмом этаже госпиталя в палатах находилось 32 пациента. Очевидцы также сообщают о нескольких громких взрывах.

Отметим, что пожар в тайбэйском госпитале разгорелся в 4:36 по местному времени 13 августа. Нейтрализовать пламя удалось примерно через час с участием 76 пожарных машин и 208 спасателей. Причины происшествия выясняются.