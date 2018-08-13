Улан-Удэ, 13 августа, 2018, 05:51 — ИА Регнум. В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — 13 августа произошёл пожар в магазине и гостинице на улице Окинская. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, информация о возгорании поступила в 05:05 по местному времени.

Пожар

В тушении были задействованы 41 человек и 14 единиц техники. Пожар потушили в 06:33.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, при пожаре пострадали пять человек, четверо — госпитализированы. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.