Якутск, 13 августа, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Жители Якутии, купившие в Азиатско-Тихоокеанском банке векселя ООО «Финансово-торговая компания» и потерявшие свои деньги, не знают, что делать дальше и как вернуть свои средства. За помощью люди обратились к врио главы Якутии Айсену Николаеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«Просим Вас дать юридическую и финансовую оценку деятельности ПАО «АТБ», который ввёл тысячи людей в заблуждение об истинном положении дел с векселями компании «ФТК» и обманом присвоил огромные денежные средства. Помогите людям добиться справедливости и вернуть собственные, честно заработанные деньги, помогите подключить органы МВД, которые примут не формальное участие, а проведут расследование, где же наши деньги», — приводит ИА SakhaNews выдержку из письма вкладчиков АТБ.

Люди рассказывают, как они потеряли свои деньги и признаются, что не знают, что делать в сложившейся ситуации.

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«В АТБ у меня был открыт счёт, где лежали все деньги, на карточку шла и пенсия. Вклад был на шесть месяцев. Я в апреле пришла в банк снять деньги со счёта, а работница банка мне говорит: «Вложите эти деньги под хороший процент», так и уговорила меня. Я послушала и, не узнав, что это за векселя, вложила все деньги, которые долгие годы копила на покупку квартиры в Севастополе. А теперь я не знаю, что делать. Мои деньги, четыре миллиона рублей, испарились», — говорит 68-летняя жительница Ленска Татьяна.

У другой женщины муж приобрёл векселя ФТК на сумму 2 млн рублей: «Боюсь даже ругать его, теперь ходит, как в в воду опущенный».

«Не стесняясь, даже инвалида обманули. Хотя что там говорить о посторонних людях, если среди них есть и сами работники АТБ. Верхушка-то банка знала, что делает. Теперь пострадавшие ищут юриста, чтобы банку предъявить иск», — также рассказывают якутяне.

Напомним, обманутых вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка на Дальнем Востоке насчитывается более трёх тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столицах регионов ДФО проходят митинги. Более двух десятков человек 11 июля собрались у офиса ПАО «АТБ» в Благовещенске. На Сахалине и Курилах от мошеннической схемы пострадали более 110 человек, из них более 30 — люди пенсионного возраста, потерявшие все свои накопления. Следственный комитет РФ на Сахалине обратился к губернатору области Олегу Кожемяко с письмом, в котором просит принять комплекс мер, направленных на оказание помощи пенсионерам, пострадавшим от действий ПАО «АТБ» и ООО «Финансовая торговая компания».