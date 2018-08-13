Душанбе, 13 августа, 2018, 05:53 — ИА Регнум. В Таджикистане искать пассажиров и экипаж вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах, будут при помощи двух вертолетов. Машины поднимутся в воздух после рассвета, передает 13 августа НТВ.

Mchs.gov.ru Вертолёт Ми-8

На борту Ми-8, по данным МЧС, могли находиться 13 альпинистов. Это граждане России, включая жителей Москвы, Воронежа и Кирова, а также белорусский гражданин. Экипаж в настоящее время на связь не выходит.

Альпинисты перед полетом покорили пик Коммунизма (с 1998 года — пик Исмоиила Сомони) — самую высокую вершину в Таджикистане и на территории бывшего СССР. Вертолет Ми-8 должен был доставить путешественников в базовый лагерь в нижней части ледника Фортамбек.

Как сообщало ИА REGNUM, об аварийной посадке Ми-8 в гораж Таджикистана стало известно вечером 12 августа. Сообщалось о гибели одного человека.

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