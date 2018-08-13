Пекин, 13 августа, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменялись поздравительными телеграммами по случаю 40-летия подписания китайско-японского договора о мире и дружбе, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

futureatlas.com Флаги Японии и Китая

В своей речи Ли отметил, что 40 лет назад лидеры двух стран приняли решение подписать договор о мире и приняли ряд основополагающих принципов, которые и определили вектор развития сегодняшних отношений между странами.

За прошедшие годы дружба между Японией и Китаем неумолимо развивалась, принеся выгоду народам двух стран, а также процветание и стабильность региону и миру. Китай намерен сотрудничать с Японией, создавая политический фундамент двусторонних отношений в духе «прошлого как зеркала для будущего».

Абэ в свою очередь заявил, что благодаря совместным усилиям отношения между странами в сфере политики, экономики, культуры и межличностных обменов переживают неуклонное развитие. При этом обе страны несут ответственность перед миром.