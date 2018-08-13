Москва, 13 августа, 2018, 03:48 — ИА Регнум. Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает ограничить пятью днями срок обращения за выплатами по ОСАГО после ДТП. Об этом говорится в проекте поправок к закону об ОСАГО, пишут 13 августа «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Таким образом страховщики намерены бороться с автоюристами и мошенниками. В настоящее время срок обращения в страховую компанию ограничен лишь в одном случае. Пять дней отводится на сообщение о ДТП, оформленном без участия полицейских.

Однако так называемый европротокол оформить сложно, и такой вариант у автомобилистов не очень популярен — в 2017 году им воспользовались, по данным РСА, 33% водителей.

В РСА рассчитывают, что радикальное ограничение срока обращения за выплатами ограничит возможности мошенников. Бывают случаи, когда об убытке заявляют через год или полтора после аварии. Разобраться в ДТП уже невозможно, а задерживать выплату или отказать в ней чревато штрафом.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года ожидалась ценовая реформа ОСАГО, которая должна была расширить тарифный коридор и изменить коэффициенты, влияющие на стоимость полиса для автовладельцев. Однако Банк России не успевает зарегистрировать соответствующий нормативный акт в Минюсте РФ, что приведет, скорее всего, к переносу изменений на осень.