Исламабад, 13 августа, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Шесть человек, включая троих китайских рабочих, получили ранения в результате атаки террориста в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

«Посольство и Генеральное консульство Китая в Пакистане жестко осуждают насилие, которое произошло в Белуджистане 11 августа, и выражают сочувствие раненым гражданам двух стран», — говорится в заявлении китайского посольства и Генерального консульства Китая в Карачи.

Напомним, что теракт произошел в ночь с 10 на 11 августа в северном регионе Гилги-Балтистан. Террористом был атакован автобус, в котором находились китайские инженеры, ехавшие в Карачи.