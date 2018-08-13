Афины , 13 августа, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение объявлено в одном из муниципалитетов греческого острова Эвбея из-за лесных пожаров. Об этом на своей странице в Facebook написал глава региона Континентальная Греция Костас Бакояннис.

Carl Osbourn Лесной пожар. Греция

Режим ЧП объявлен в муниципалитете Дирфион-Мессапион, где лесной пожар бушует в горной местности. По словам Бакоянниса, местные власти всеми силами помогают бороться с огнем.

Пожар пока не удалось взять под контроль. Главный его очаг находится в районе поселка Кондодеспоти. Жители Кондодеспоти и соседнего с ним Ставроса были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Греции начались крупные лесные пожары. По данным на 10 августа, они унесли жизни 93 человек.