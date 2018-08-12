Чэнду, Китай, 13 августа, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Регулярный грузовой поезд, связывающий столицу китайской провинции Сычуань на юго-западе Китая город Чэнду с итальянским Миланом, начал выполнять свои рейсы, сообщает агентство Синьхуа.

Железная дорога

Грузовой поезд, перевозящий рефрижераторы общей стоимостью $520 тыс., вышел из международного железнодорожного хаба в Чэнду 10 августа. За весь свой путь, который займет 14 дней, поезд пройдет 10 694 км по территории Казахстана, России и Польши. Рейсы будут осуществляться регулярно начиная с сентября.

Отметим, что в конце 2017 года грузовой поезд уже отправлялся из Милана в Чэнду. На его борту находились станки, высококачественная мебель и керамическая плитка. Планируется, что итальянские товары вроде мебели и плитки будут в дальнейшем выгружаться в Чэнду, а взамен им в Италию будут отгружаться китайские станки, одежда и IT-продукция.