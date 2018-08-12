Вашингтон, 13 августа, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Спецпрокурор Роберт Мюллер планирует к началу сентября завершить расследование о возможных попытках президента США Дональда Трампа препятствовать правосудию. Об этом заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани в интервью телеканалу CNN.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

По словам Джулиани, примерно два месяца назад спецпрокурор, беседуя с ним, назвал «разумную» дату для завершения расследования. К 1 сентября может быть подготовлен соответствующий доклад, сказал адвокату Мюллер.

Речь идет о части расследования по «российскому делу» — якобы имевшему место сговору между членами команды Трампа и руководством РФ. Джулиани при этом уточнил, что мог неправильно истолковать указанную спецпрокурором дату.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием «вмешательства» России в выборы главы США. Дональд Трамп не раз опровергал подозрения на этот счет. Официальная Москва также неоднократно заявляла о том, что никакие вмешательства во внутренние дела США не предпринимались.

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