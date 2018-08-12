Киев, 13 августа, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Пункт пропуска «Каланчак», расположенный на границе Крыма и Украины, вернулся к штатному режиму работы. Сообщение об этом опубликовано на странице Азово-Черноморского регионального управления госпогранслужбы Украины в соцсети Facebook.

Dpsu.gov.ua На КПП в Крыму

КПП въезда-выезда «Каланчак» возобновил работу в штатном режиме 12 августа в 17:30 по местному времени (совпадает с московским). Ранее пропуск автомобилей через КПП был приостановлен украинской стороной, что привело к скоплению транспорта.

Украинские пограничники пояснили, что машины не пропускали из-за сбоя в системе, возникшей при работе с базой данных. Пешеходов при этом оформляли в установленном порядке, а автомобили отправляли на другой КПП.

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