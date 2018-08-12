Санкт-Петербург, 13 августа, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Акт вандализма в отношении скульптуры Медный всадник пресечен на Сенатской площади в Петербурге. Задержаны два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Медный всадник

Инцидент произошел еще 5 августа, уточнили в ведомстве. В полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о молодых людях, забравшихся на памятник Петру I. Прибывшие на место полицейские задержали двух мужчин, одному из которых 20 лет, второму — 32 года.

В отношении задержанных составили протокол о мелком хулиганстве и обязали их заплатить штраф.

По словам очевидцев, забравшиеся на памятник хулиганы пытались установить на нем мангал. Сообщение об этом опубликовано в группе Государственного музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге в соцсети «ВКонтакте».

"Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок», — отмечают администраторы паблика.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле житель Санкт-Петербурга испортил граффити с героем фильма «Брат» Данилой Багровым. Мужчина сфотографировался на фоне испорченного рисунка и написал на странице в соцсети, что таким образом выразил протест против ксенофобии в этом фильме.