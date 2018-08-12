Вашингтон, 13 августа, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил готовность к встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу C-SPAN.

NASA Джим Брайденстайн

По словам Брайденстайна, он рассчитывает на встречу со своим российским коллегой «в ближайшем будущем». В NASA работают над сохранением отношений с российской стороной с «учетом ограничений» — действующего запрета в отношении Рогозина на въезд в США, пояснил он.

Директор NASA также выразил уверенность, что возникшие из-за антироссийских санкций трудности в отношениях двух космических ведомств удастся разрешить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко анонсировал первую встречу Дмитрия Рогозина с директором NASA Джимом Брайденстайном. Переговоры должны состояться в октябре 2018 года во время запуска пилотируемого корабля «Союз МС-10».