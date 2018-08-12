Москва, 13 августа, 2018, 01:04 — ИА Регнум. В октябре 2018 года на космодроме Байконур запланирована встреча главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и директора NASA Джима Брайденстайна. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

Встреча должна состояться во время запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10», пояснил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Переговоры глав Роскосмоса и NASA произойдут впервые.

В июне Рогозин встречался на Байконуре с заместителем главы NASA по пилотируемой программе Уильямом Герстенмайером. Стороны согласились, что административное давление и препятствия политического характера не должны мешать изучению космического пространства, напомнили в Роскосмосе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле замглавы NASA Уильям Герстенмайер заявил, что США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом на доставку своих астронавтов к МКС после 2019 года, однако обсуждение этого вопроса между странами еще не завершено.

Читайте также: NASA не планирует продлевать контракт с «Роскосмосом»