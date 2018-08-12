Выборг, Ленинградская область, 12 августа, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Есть в кинематографическом мире люди-невидимки, от которых, тем не менее, очень многое в этом мире зависит. Речь не о рабочих, уборщиках и бухгалтерах, а о людях вполне творческих, чьи имена совсем недавно начали включать в титры. Это прежде всего — штатные фотографы киностудий. У них есть своя очень нужная прикладная работа — например, фотопробы, без которых не обходится никакой кастинг. Или фото для киноафиш и портреты актеров в ролях для вывешивания в кинотеатрах. Но кроме того, штатный фотограф волей-неволей оказывается летописцем киностудии, запечатлевающим ее каждодневную жизнь. А если случается так, что киностудия вдруг прекращает свое существование или меняется до неузнаваемости, именно фотоархив становится той точкой, вокруг которой конденсируются непрочные человеческие воспоминания, своеобразным «закрепителем памяти». Именно такую роль сыграл в жизни и «жизни после жизни» киностудии «Ленфильм» фотограф Самоэль Кацев, выставка работ которого открылась 11 августа в Центральной городской библиотеке Алвара Аалто, в рамках кинофестиваля «Окно в Европу». На ней представлена часть бесценных фотографий, которые демонстрировались весной этого года в Санкт-Петербурге в музейно-выставочном центре «РОСФОТО».

Oknofest.ru Выставка «Самоэль Кацев. Настоящий «Ленфильм"»

Самоэль Кацев пришел на «Ленфильм» в 1967 году, ему было тогда всего 22 года. Хотя у него было образование фотографа, свой кинематографический путь он начал такелажником в павильонах, затем стал помощников оператора. Через девять лет фотография стала, наконец, его профессией, но не перестала быть страстью. Кацев не ограничивался выполнением рабочих заданий, каждую возможную минуту он старался запечатлеть все, что происходит вокруг. В переданном вдовой фотографа в «РОСФОТО» архиве десятки и сотни портретов актеров и режиссеров, яркие моменты съемок. Среди картин, на съемках которых снимал Кацев, «Маленькие трагедии» Леонида Пчелкина, «Женитьба» Виталия Мельникова, «Ярославна, королева Франции» Игоря Масленникова, «Соловей» Надежды Кошеверовой, «Анюта» Александра Белинского, «Пацаны» Динары Асановой, «Жизнь Клима Самгина» Виктора Титова, «Спаси и сохрани» Александра Сокурова — всего 66 картин, на съемках более 20 из них Кацев работал как штатный фотограф. Творческая биография Кацева началась в 1967 году, когда он сделал портрет Владимира Высоцкого на съемках фильма «Интервенция», он продолжал активно работать до 1993 года, в том числе на съемках фильма Марины Влади о Высоцком.

Oknofest.ru Выставка «Самоэль Кацев. Настоящий «Ленфильм"»

О творчестве Кацева и о выставке его работ гостям фестиваля рассказала куратор выставки — журналист, кинокритик Ольга Шервуд. По ее словам, главным мотивом, по которому она взялась за организацию выставки, было желание восстановить справедливость. Любителям кино и фотографии известны имена великолепных фотографов, работавших в советской кинопрессе, например Валерия Плотникова, а Самоэль Кацев при его большом таланте и огромной трудоспособности был совершено анонимным человеком.

«Знаете, есть такие люди — евреи, и у нас такой закон, что надо восстановить имена, всех назвать по имени, и это справедливо — чтобы человек не пропал. И вот ради этого «чтобы человек не попал» я это все и предприняла. Надеюсь, что теперь имя Самоэля Кацева, Элика, как его все звали, войдет в, что называется, культурный контекст, и все будут знать, что был такой прекрасный мастер».

По материалам фотоархива Кацева при помощи «РОСФОТО» был издан альбом с биографией и фильмографией и комментариями, составленными Ольгой Шервуд. На выставке в библиотеке представлены 60 работ, а в книгу вошли 200. Эта книга — очень полезное издание для всех, кто интересуется историей отечественного кино и историей «Ленфильма».

"Так получилось, что весь этот проект случился в год столетия «Ленфильма», который был 30 апреля. К сожалению, нынче старого «Ленфильма», настоящего, больше нет, это руины нашей прежней студии. Я уверена, что вы даже и не знали, что столетие такой знаменитой студии. Наш проект был единственным, который как-то почтил память».

Oknofest.ru Выставка «Самоэль Кацев. Настоящий «Ленфильм"»

Своими воспоминаниями о студии «Ленфильм», который был настоящим домом для очень разных, но неизменно талантливых кинематографистов, поделился президент кинофестиваля, киновед, продюсер, заслуженный деятель искусств Армен Медведев.

«Такого «Ленфильма», как был, Оля права, теперь нет. Возродить его очень трудно, это надо оживить всех людей на расположенных тут фотографиях, когда они войдут в павильоны, полуразрушенные, но напоминающие бессмертную историю «Ленфильма», — тогда старый «Ленфильм» возродится. Ну, а если не возродится, то мы будем вдвойне благодарны Кацеву за то, что он оставил нам такое замечательное наследие. Его стоит изучать, мы будем его изучать, и это будет согревать наши души воспоминаниями о старом славном времени».

Напомним, что фестиваль отечественного кино «Окно в Европу» проходит в Выборге с 10 по 16 августа.