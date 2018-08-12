Анкара, 12 августа, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали четырех террористов на юго-востоке Турции. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

Операция была проведена в воскресенье, 12 августа, в провинции Хаккари.

«В районе Чукурджа провинции Хаккари нейтрализованы четыре террориста», — передает вещатель.

Отметим, что силовики Турции довольно часто используют термин «нейтрализован» по отношению к ликвидированному противнику, захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

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