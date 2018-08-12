Киев, 12 августа, 2018, 19:00 — ИА Регнум. 12 августа на стадионе «Стадион Украина» был разыгран матч в рамках 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Карпаты» и «Заря». Противостояние завершилось победой гостей.

V&A Dudush Стадион «Украина»

Единственный мяч на 77-й минуте матча забил 22-летний украинский опорный полузащитник Игорь Харатин — 0:1.

Статистика матча («Карпаты"/"Заря»)

Удары 7/15

Удары в створ ворот 2/8

Процент владения 48%/52%

Нарушения правил 7/14

Угловые 5/5

«Заря», набрав 7 очков, поднялась на 4-е место. «Карпаты» с 4-ю баллами опустилась на 8-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Карпаты»: Кучинский, Вербный, Федецкий, Лебеденко, Мехмерич, Гуцуляк, Мякушко, Мирошниченко, Карраскаль, Ди Франко, Швед.

«Заря»: Махарадзе, Сваток, Вернидуб, Тымчик, Харатин, Хомченовский, Михайличенко, Леднев, Караваев, Силас, Ратао.

Бригада арбитров: Микола Кривоносов | О. Холодинкий | М. Маланчук | Максим Козырятский.

Желтые карточки: Сваток — 25, Михайличенко — 75, Лебеденко — 81, Мендез — 90+5, Хомченовский — 90+5.

Забитые мячи: Харатин 77 — 0:1.