Киев, 12 августа, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 12 августа на стадионе «КСК Ника» был разыгран матч в рамках 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Александрия» и «Арсенал Киев». Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 58-й минуте забил украинский левый полузащитник Андрей Цуриков — 1:0. Голевой передачей отметился Антон Шендрик.

Статистика матча («Александрия"/"Арсенал»)

Удары 9/5

Удары в створ ворот 4/0

Процент владения 59%/41%

Нарушения правил 11/18

Угловые 5/1

Набрав 12 очков из 12 «Александрия» идет на чистом первом месте. «Арсенал» без очков замыкает турнирную таблицу.

Стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Панькив, Бондаренко, Запорожан, Пашаев, Шендрик, Довгий, Цуриков, Полярус, Ситало, Грицук, Задерака.

«Арсенал»: Ситало, Николич, Елич, Пирис, Йебли, Яноски, Ориховский, Бушман, Дубинчак, Нгейитала, Алексеев.

Желтые карточки: Запорожан — 26, Шендрик — 34, Йебли — 48, Ориховский — 66, Пономарь — 84, Пирис — 88, Довгий — 89.

Забитые мячи: Цуриков 58 — 1:0.