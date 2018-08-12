Андрей Цувиков принес «Александрии» победу над «Арсеналом»
Киев, 12 августа, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 12 августа на стадионе «КСК Ника» был разыгран матч в рамках 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Александрия» и «Арсенал Киев». Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч на 58-й минуте забил украинский левый полузащитник Андрей Цуриков — 1:0. Голевой передачей отметился Антон Шендрик.
Статистика матча («Александрия"/"Арсенал»)
Удары 9/5
Удары в створ ворот 4/0
Процент владения 59%/41%
Нарушения правил 11/18
Угловые 5/1
Набрав 12 очков из 12 «Александрия» идет на чистом первом месте. «Арсенал» без очков замыкает турнирную таблицу.
Стартовые составы команд на матч:
«Александрия»: Панькив, Бондаренко, Запорожан, Пашаев, Шендрик, Довгий, Цуриков, Полярус, Ситало, Грицук, Задерака.
«Арсенал»: Ситало, Николич, Елич, Пирис, Йебли, Яноски, Ориховский, Бушман, Дубинчак, Нгейитала, Алексеев.
Желтые карточки: Запорожан — 26, Шендрик — 34, Йебли — 48, Ориховский — 66, Пономарь — 84, Пирис — 88, Довгий — 89.
Забитые мячи: Цуриков 58 — 1:0.