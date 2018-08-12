Барнаул, 12 августа, 2018, 18:52 — ИА Регнум. На вершине горы Ак-Кем (4 100 м) осталась без снаряжения туристическая группа из четырех жителей Кемерово. Об этом сообщается на официальном сайте Сибирского регионального центра МЧС.

Ondřej Žváček Гора Белуха и Аккемский ледник

«Сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай, — говорится в сообщении. — Туристическая группа из четырех человек терпит бедствие».

Туристы самостоятельно спуститься с вершины не могут, так как палатку с вещами и снаряжением унесло ветром.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий вертолёт за туристами отправить пока не могут. Связь с попавшими в беду жителями Кемерово поддерживается по спутниковому телефону.

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