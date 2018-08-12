Москва, 12 августа, 2018, 18:36 — ИА Регнум. 1 сентября в Дарвиновском музее (Москва) откроется выставка к 100-летию со дня рождения поэта, переводчика и писателя Бориса Заходера. Он известен миллионам читателей, как малышам, так и взрослым, прежде всего как переводчик «Винни Пуха», «Мэри Поппинс», «Питера Пэна», «Алисы в Стране чудес» и других книг. Его переводы, иногда несколько свободные, ценны тонким авторским восприятием и неподражаемым чувством юмора.

Darwinmuseum.ru Иллюстрация к книге Бориса Заходера

Непревзойденным переводом все-таки отличается именно «Винни Пух»: этой книге он посвятил почти всю жизнь, считают эксперты. Кстати, по воспоминаниям его супруги, Галины Сергеевны, Борис Заходер и сам был немного похож на медвежонка — медлительный и задумчивый. Замечательны и его детские стихи — всегда простые и мудрые.

То, что выставка к юбилею Бориса Заходера разместилась в залах Дарвинского музея, вполне логично, говорят знакомые с его творчеством. Его перу принадлежит не одна книга о животных, как сказочных, так и реальных. В экспозиции, кроме коллекции книг писателя, можно будет увидеть животных (скульптуры, чучел, графику) из его стихотворений, в том числе из сборников «Мохнатая азбука» и «Заходерзости».