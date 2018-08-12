Москва, 12 августа, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Убийство телеведущего и журналиста Владислава Листьева, которого застрелили в подъезде жилого дома 1 марта 1995 года, мог заказать бизнесмен Борис Березовский. Об этом, как передает StarHit.ru, сообщил бывший коллега Листьева Дмитрий Захаров.

New Look Team Владислав Листьев

По его словам, причиной резонансного преступления стали упущенные доходы от рекламы.

«Средний годовой бюджет на метровом канале даже в то время составлял четверть миллиарда долларов», — рассказал Захаров.

По его словам, именно Березовский, которого нашли мертвым в Лондоне, лишался «процента с этой четверти миллиарда».

Как передавало ИА REGNUM, журналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. В ходе расследования преступления никому так и не было предъявлено обвинение в убийстве.

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