Оренбург, 12 августа, 2018, 16:01 — ИА Регнум. 12 августа на стадионе «Газовик» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона РФПЛ между коллективами «Оренбург» и «Локомотив». Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.

Baziz87 Стадион «Газовик»

Единственный мяч на 90+1-й минуте матча забил российский нападающий Андреа Чуканов — 1:0.

Статистика матча («Оренбург"/"Локомотив»)

Удары 6/12

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения 41%/59%

Нарушения правил 14/11

Угловые 2/9

Набрав 6 очка «Оренбург» поднялся на 2-е место в турнирной таблице лиги. «Локомотив» с 2-мя очками идет на 13-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Терехов, Сутормин, Афонин, Чиркин, Козлов, Бреев, Маляров.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Кверквелия, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук, Денисов, Ал. Миранчук, Смолов.

Бригада арбитров: Сергей Иванов | Дмитрий Березнев | Роман Усачев | Дмитрий Низовцев.

Желтые карточки: Ал. Миранчук — 14, Чорлука — 20, Лысов — 67, Мишкич — 77.

Забитые мячи: Чуканов 90+1 — 1:0.