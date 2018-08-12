Москва, 12 августа, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Американский доллар становится ненадежным средством расчетов международной торговли, заявил министр финансов России и первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой показал телеканал «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Министр экономики допустил переход на национальные валюты в расчетах за нефть из-за неустойчивости доллара.

«Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, <…> становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал Антон Силуанов.

Также первый вице-премьер отметил, что правительство не планирует пока закрывать американские компании, работающие на территории России, потому что в них работают российские граждане.

Отметим, ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия рассматривает возможность перехода на расчет за нефть в национальной валюте, в том числе с Ираном и Турцией. Однако по итогам саммита стран БРИКС президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не отказывается от доллара как резервной универсальной валюты.