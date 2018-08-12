Симферополь, 12 августа, 2018, 14:20 — ИА Регнум. С 10 по 12 августа в Крыму, в районе мыса Тарханкут проходит первый фестиваль «Тарханкут. Крымская волна», который объединяет поклонников экстремальных видов спорта, рэпа и хип-хопа.

(сс) Vadim Indeikin Скалы Тарханкута

Организаторы фестиваля намерены предложить новый формат weekend-а.

На территории фестиваля разместились паркур-парк, станция серфинга, пляжный стадион, баскетбольная площадка, пляжный клуб, сцена, танцпол, а также кемпинговая стоянка и торговые точки питания. Вход на территорию фестиваля «Тарханкут. Крымская волна» бесплатный.

Посетители площадки фестиваля стали зрителями самых зрелищных спортивных активностей на земле и воде — велотриал, паркур, воркаут, мотофристайл, BMX, слэклайн (хождение по стропе) и акробатика на батутах, а также вейкбординг, аквабайк и сапсерфинг, и смогли принять участие в мастер-классах.

Место проведения: мыс Тарханкут, посёлок Оленевка — одно из красивейших мест Крымского полуострова. Именно здесь снимали фильмы «Человек-амфибия» и «Пираты XX века». Мыс Тарханкут называют жемчужиной Крыма.