Саратов, 12 августа, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В ходе поездки по Саратовской области председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и губернатор глава региона Валерий Радаев обсудили перспективы благоустройства и развития района с жителями поселка Комсомольский.

Saratov.gov.ru Вячеслав Володин на встрече с жителями поселка Комсомольский

В рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина в 39-й школе Комсомольского поселка строится спортивный комплекс открытого типа. Планируется, что будет обустроено футбольное поле со всепогодным покрытием — зимой поле можно будет использовать как каток. Также предусмотрено строительство площадок для занятий волейболом и баскетболом, беговых дорожек, площадки для воркаута и оборудованной территории для сдачи нормативов ГТО. Всего в Саратовской области по проекту Вячеслава Володина планируется строительство 14 подобных спортивных комплексов.

Учитель физкультуры Марина Широбокова поблагодарила Вячеслава Володина за новый спорткомплекс: «Это настоящий подарок для родителей и детей, они уже сюда приходят, были рады, когда узнали, что здесь появится спорткомплекс. Здесь установлены тренажеры, можно готовиться и сдавать ГТО».

«Этот проект будет действовать и в этом, и в следующем, и в 2020 году в разных районах области. Уже построен спорткомплекс в Озинках, через неделю такой же будет открыт здесь, в пос. Комсомольский, а до конца года появятся спортплощадки в Романовке, Александровом Гае, а также в 27-ой школе в Балаково. Главное — работать качественно, ведь их делают для детей», — отметил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы сообщил, что в будущем также планируется обустроить подобные спорткомплексы в двух других образовательных учреждениях пос. Комсомольский — в 59-й школе и 5-й гимназии.

Валерий Радаев поблагодарил Вячеслава Володина за замечательный проект: «Спасибо за новые спорткомплексы, которые формируют здоровый образ жизни. Площадка универсальная — здесь могут заниматься и футболом, и волейболом, и баскетболом, и легкой атлетикой», — подчеркнул губернатор Саратовской области.

«Комсомольский поселок должен стать самым благоустроенным микрорайоном Саратова. Сейчас для этого сделано уже многое, но осталось еще обустроить парк и организовать скоростной трамвай, чтобы поселок был соединен современной линией с центром и Ленинским районом», — отметил Вячеслав Володин.

«Вячеслав Викторович выбрал поселок Комсомольский для комплексного благоустройства. Это реальные дела с заботой о людях, и именно на такую позицию равняются все уровни областной власти. Обустройство городского пространства начинается с дворов, парков, школ и детских садов. Задача, поставленная Президентом РФ, — сделать продолжительность жизни более 80 лет, — начинается с таких спорткомплексов, как тот, что появится у этой школы. Нам нужно создать такую инфраструктуру, чтобы Саратов стал одним из лучших городов России. Три-пять лет назад решение многих вопросов было нам недоступно, но сегодня ситуация поменялась. Город должен развиваться комплексно, вслед за Комсомольским будет обустраивать Елшанку, другие микрорайоны. Благодаря федеральным средствам, которые привлекает в наш регион Вячеслав Володин, у нас появились дополнительные бюджетные возможности. От крупных городов уходим в глубинку, где также накопилось много проблем, но мы их постараемся решить», — подчеркнул Валерий Радаев.

К Вячеславу Володину обратились дольщики «Саратоврегионстрой-С». В настоящее время компания строит три дома по ул. Ладожской, однако, уже три месяца как строительство приостановлено. 600 человек рискуют оказаться в категории обманутых дольщиков, среди них многие — семьи с детьми, вложившие в квартиры материнский капитал.

Вячеслав Володин поручил главе Саратова Михаилу Исаеву и всем чиновником, ответственным за объект, в понедельник на объекте провести совещание с застройщиком и дольщиками.

«Если застройщик не отказывается от домов, нужно подумать, как их можно достроить. Если нет — входить в банкротство и создавать ЖСК для достройки домов», — отметил председатель Госдумы РФ.

К председателю Госдумы РФ также обратились жители поселка Тепличный, которые пожаловались, что их поселок, соседний с Комсомольским, является запущенным и необустроенным.

Вячеслав Володин пообещал жителям, что в следующий свой визит в регион посетит Тепличный, и обсудит с жителями, что можно сделать для благоустройства микрорайона.

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