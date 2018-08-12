Саратов, 12 августа, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретились с жителями микрорайона «Звезда» Кировского района города Саратова и обсудили с ними вопрос строительства социальных объектов.

Saratov.gov.ru Вячеслав Володин в городе Вольск Саратовской области

Во время сегодняшней встречи местные жители рассказали, что изначально застройщики обещали, что в данном микрорайоне будет находится школа, детсад и ряд спортивных объектов. Первый жилой дом был сдан в начале 2010 года. Но за прошедшие 8 лет не было построено ни школы, ни сада.

На сегодняшний день в микрорайоне порядка 200 дошкольников, которые посещают пять детсадов и более 350 школьников — они обучаются в трех школах, расположенных в других микрорайонах. По словам главы города Михаила Исаева, в перспективе, с учетом дальнейшей застройки поселка, к 2019−2021 г.г. число дошкольников здесь увеличится до 400, детей школьного возраста — до 500−600 человек.

Вячеслав Володин подчеркнул, что при проектировании школы и детсада необходимо просчитать перспективу на годы вперед.

«На первом этапе необходимо проработать вопрос с землей. Мы исходим из того, что земли принадлежат Минобороны. Когда вопрос будет закрыт, начнем строить школу. Что касается садика — так же нужно посмотреть и просчитать с перспективой. По поводу спортивного ядра — территория большая, поэтому и спортплощадки, и стадион — оборудуем при школе», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Saratov.gov.ru Вячеслав Володин с жителями микрорайона «Звезда» города Саратов

Помимо этого жители подняли ряд вопросов, касающихся благоустройства микрорайона. В частности, они попросили оказать содействие в ремонте дороги, которая ведет к одной из школ.

Жильцы домов на Технической улице в ходе встречи с председателем Госдумы и главой региона подняли вопрос реализации муниципальной программы ремонта дворовых территорий. Горожане попросили обратить внимание на разрушающуюся теплотрассу, подчеркнув, что ей требуется ремонт. Председатель ГД РФ поручил Михаилу Исаеву взять вопрос на контроль.

Губернатор подчеркнул, что замена устаревших коммуникаций в областном центре — одно из приоритетных направлений работы власти.

«У нас на 80% изношены теплотрассы, на 80% изношены водоводы. По водообеспечению заключили концессию — начинаем «расшивать» ситуацию — в этом году будут проведены ремонтные работы на миллиард рублей. По теплу концессию готовим т к осени с компанией «Тплюс». Эти вопросы приоритетно решаем и отчитываться перед жителями, что сделано», — пояснил Валерий Радаев.

Вячеслав Володин обещал приехать к жителям микрорайона через месяц, чтобы обсудить, что уже сделано в рамках намеченных сегодня планов.

В городе Энгельсе Вячеслав Володин и Валерий Радаев проинспектировали ход строительных работ на музыкально-эстетическом лицее им. А.Шнитке.

На объекте проводится реконструкция устаревшего здания, построенного в 1939 году. Планируется ремонт старого корпуса и пристройка нового. В результате количество ученических мест будет увеличено с 300 до 450, что позволит уйти от обучения в школе во вторую смену.

Saratov.gov.ru Музыкально-эстетический лицей в городе Энгельс

По итогам осмотра Вячеслав Володин отметил отставания от графика строительных работ. Подчеркивалось, что на данном объекте нет никаких сдерживающих моментов. Финансирование строительных работ ведется за счет федеральных средств.

Губернатор Валерий Радаев, обратившись к застройщику и руководству муниципалитета, сказал: «Мы должны понимать, что такое федеральные деньги. Один раз не выполнишь обязательства, поддержку больше не получишь. Задача поставлена жёстко и однозначно».

Строители заверили, что обязательства будут выполнены в намеченные сроки.

Вячеслав Володин выразил уверенность, что строители понимают всю степень ответственности. «Обновленную музыкальную школу с нетерпением ждут жители города Энгельса, и с удовольствием поведут своих детей в это учреждение. Музыкально-эстетическая школа единственная, потому что здесь наравне с базовым образованием дают знания и в области искусства. Поэтому этот объект очень дорог. За счет федеральных средств он расширяется, будет больше на 150 ученических мест. Здесь будет очень комфортно ребятишкам», — подчеркнул спикер ГД РФ.

Читайте также: Володин и Радаев встретились с участниками долевого строительства