Кострома, 12 августа, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Постановление о комплексе мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц и профилактике заболевания на птицефабрике «Костромская» в Никольском сельском поселении Костромского района подписал глава региона Сергей Ситников, сообщает 12 августа портал администрации Костромской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

С целью предотвращения распространения заболевания, закрыт доступ на птицефабрику для транспорта и посторонних лиц. Кроме того, запрещен ввоз на территорию и вывоз за пределы территории очага инфекции инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок, пуха и пера. Запрещено перемещать птицу внутри предприятия. Персоналу предписывается ежедневное обеззараживание одежды и обуви.

На птицефабрике будет проведена дезинфекция с последующим контролем её качества.

Также утверждены профилактические меры по распространению инфекции в близлежащих населённых пунктах. Здесь будут проведен учёт и профилактическая вакцинация поголовья птиц.

Напомним, что птицефабрика «Костромская» является крупнейшим в регионе производителем яиц и мяса птицы.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай на этом предприятии. В декабре 2017 года фабрика была закрыта на карантин также из-за вспышки птичьего гриппа. К ликвидации очага инфекции тогда привлекли военных. Было уничтожено всё поголовье кур — около 600 тысяч птиц. Источник заражения так и не нашли.