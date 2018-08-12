Ярославль, 12 августа, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Назначенный главой Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгий Гудыма 20 марта 2018 года приговорен к трем годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Кунцевском районном суде города Москвы.

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В приговоре суда написано, что Георгий Гудыма в два часа ночи, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к сотруднику полиции и умышленно нанес ему один удар головой в область лица. После этого схватил его за форменное обмундирование в области груди и стал тянуть на себя и от себя, при этом сорвав нагрудный знак представителя власти и порвав молнию на куртке.

Далее подсудимый, продолжая оказывать полицейскому активное сопротивление, повалил его на землю. В результате сотруднику полиции были причинены телесные повреждения в виде гематомы левой скуловой области, закрытого внутрисуставного перелома основания средней фаланги V пальца правой кисти.

Георгий Гудыма во всем признался, дело рассматривалось в особом порядке. Кунцевский суд приговорил Гудыму к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет. Также суд обязал в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию, не появляться в общественных местах в состоянии опьянения.

В законе о муниципальной службе сказано, что человек не может занимать должности на муниципальной службе, если осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей. Мешает ли наказание за нападение на представителя власти самому представлять власть? ИА REGNUM ожидает комментарии самого Георгия Гудымы и разъяснения со стороны мэрии Ярославля.