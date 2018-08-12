Москва, 12 августа, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки в рамках работы комиссии по примирению в Сирийской Арабской Республике зафиксировали 24 случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в бюллетене министерства обороны России, распространённом сегодня, 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В целом российские военные оценивают обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную. Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения огня зафиксировала 24 нарушения.

В частности, в провинции Латакия — 13 случаев, Алеппо — 9, Хама — 2.

При этом турецкая часть представительства случаев нарушения режима прекращения огня не зафиксировала.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Авенат-эль-Кабира провинции Алеппо. Местным жителям были доставлены 650 продовольственных пакетов, общим весом 2,8 тонны. В том же населенном пункте семи местным жителям была оказана медицинская помощь.