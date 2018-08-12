Симферополь, 12 августа, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Десять человек пострадали в результате произошедшего в Крыму ДТП, сообщает 12 августа ИА ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Максим Додонов ИА Красная Весна Автомобильная дорога в Крыму

«Пострадавших — десять. По пяти людям — [состояние] не тяжелое», — сказано в сообщении.

Состояние остальных пяти человек уточняется.

ДТП произошло около шести часов утра по Москве на автодороге Симферополь — Керчь, в районе села Насыпное в Феодосии. Столкнулись два легковых автомобиля, по предварительным данным, инцидент произошёл в результате выезда одного из автомобилей на встречную полосу движения.

В данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Крыму на трассе Судак-Алушта, в районе села Приветное, в результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе 5 детей. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.