Девять человек стали жертвами ДТП в Китае
Ханчжоу, Китай, 12 августа, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Девять человек стали жертвами крупной автомобильной аварии на востоке Китая, сообщает 12 августа китайское новостное агентство «Синьхуа».
По данным, полученным от местной полиции, авария произошла на скоростном шоссе в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян на востоке Китая) в ночь с 11 на 12 августа, примерно около четырёх часов утра по местному времени.
В результате столкновения трёх грузовых и двух легковых автомобилей погибли девять человек. Ещё три человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести, три автомобиля сгорели.
Причины ДТП выясняются.
Напомним, что ранее, 2 августа, в Китае произошло ДТП с участием одного грузового и двух легковых автомобилей. На юге Китая автоцистерна для перевозки цемента перевернулась и упала на стоящие рядом автомобили. В результате произошедшего погибли девять человек.