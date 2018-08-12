Ханчжоу, Китай, 12 августа, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Девять человек стали жертвами крупной автомобильной аварии на востоке Китая, сообщает 12 августа китайское новостное агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По данным, полученным от местной полиции, авария произошла на скоростном шоссе в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян на востоке Китая) в ночь с 11 на 12 августа, примерно около четырёх часов утра по местному времени.

В результате столкновения трёх грузовых и двух легковых автомобилей погибли девять человек. Ещё три человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести, три автомобиля сгорели.

Причины ДТП выясняются.

Напомним, что ранее, 2 августа, в Китае произошло ДТП с участием одного грузового и двух легковых автомобилей. На юге Китая автоцистерна для перевозки цемента перевернулась и упала на стоящие рядом автомобили. В результате произошедшего погибли девять человек.