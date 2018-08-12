Пхеньян, 12 августа, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Арестованный в КНДР гражданин Японии мог быть задержан за видеосъемку военных объектов, сообщает 12 августа Kyodo.

Publicdomainpictures.net Видеосъемка

Как передает со ссылкой на источник в японском правительстве Kyodo, 39-летний гражданин Японии приехал в КНДР в составе туристической группы, организованной иностранной туристической фирмой. Во время посещения порта города Нампхо он попытался произвести видеосъемку военного объекта, после чего был взят под стражу.

В настоящее время МИД Японии ведет переговоры с властями КНДР об освобождении задержанного в Нампхо японца.