Луганск, 12 августа, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР со стороны Украины за минувшие сутки, сообщили 12 августа в оборонном ведомстве Луганской народной республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Огонь вёлся по посёлку городского типа Донецкий из 82-мм минометов и вооружения БМП.

Напомним, что ранее в ЛНР сообщали об активизации воздушной разведки в Донбассе со стороны военных ВСУ. Так, в начале августа, военнослужащими ЛНР был сбит беспилотник ВСУ, который вёл разведку над территорией ЛНР.