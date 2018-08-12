Киев, 12 августа, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В блокировке мониторинга границ представителями ОБСЕ обвинил Россию спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он написал 11 августа в своём Twitter .

Defense.gov Cпециальный представитель США по Украине Курт Волкер

Волкер опубликовал видеокадры грузовиков, якобы незаконно въезжающих из России на Украину. Видео он сопроводил комментарием о том, что Россия блокирует эффективную миссию по наблюдению за границей, и военные силы России препятствуют посещению мониторинговой миссией ОБСЕ.

«Это еще один путь, следуя которым, Россия сознательно продлевает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины», — заявляет Волкер в соцсети.

Напомним, что власти Украины начали в 2014 году военную операцию против граждан Донецкой и Луганской народной республик, не принявших новую власть Украины, пришедшую после государственного переворота, и объявивших о своей независимости.