Екатеринбург, 12 августа, 2018, 06:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге генеральный директор интернет-провайдера «Планета» Юрий Юдин добровольно ушёл в отставку Об этом говорится в официальном сообщении компании.

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Решение об отставке было принято им в интересах компании. По его словам, руководитель компании должен в первую заботиться о её безупречной репутации. Также он добавил, что компания не имеет отношения к обстоятельствам его личной жизни.

В отставку он подал 10 августа. Совет директоров компании уже её одобрил. Новым гендиректором назначен Алексей Дёмин.

Как пишут местные СМИ, поводом для решения Юдина стал скандал с истязанием ребёнка. Отметим, сейчас Пригородный районный суд Нижнего Тагила рассматривает уголовное дело по части 2 статье 117 УК России, где Юдин проходит в качестве подсудимого. Дело поступило в суд 15 мая. Ведёт его судья Юлия Клепцова.