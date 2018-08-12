Лондон, 12 августа, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Обладатель Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол скончался в Лондоне на 86-м году жизни. Об этом сообщает агентство Press Association.

Faizul Latif Chowdhury Видиадхар Найпол

Вдова Найпола заявила, что писатель «был гигантом во всем, чего достигал» и прожил жизнь, полную удивительного творчества. В последние минуты Найпола окружали любимые им люди.

Видиадхар Сураджпрасад Найпол родился в островном государстве Тринидад и Тобаго 17 августа 1932 года. Его первая книга «Таинственный массажист» вышла в 1957 году, в общей сложности он написал более 30 книг. Наиболее известные — «Дома для мистера Бисваса» и «Территория тьмы».

В 1971 году Найполу присудили Букеровскую премию за роман «В подвешенном состоянии». В 1993 году писатель был удостоен Литературной премии Дэвида Коэна, спустя восемь лет — Нобелевской премии с формулировкой за «непреклонную честность».

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