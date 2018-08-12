Киев, 12 августа, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко допустил три ошибки, цитируя первую строчку государственного гимна на своей странице в соцсети Facebook. Публикацию он посвятил Дню Ялты.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — написал Порошенко.

Однако в официальном тексте гимна первая строчка звучит как «Ще не вмерла України і слава, і воля». Текст был утвержден 6 марта 2003 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму не оставили без ответа заявление Порошенко о сине-желтом флаге над Ялтой. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс посоветовал политику заниматься Украиной и подчеркнул, что украинский флаг никогда не будет поднят ни над Ялтой, ни над Крымом.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. В поддержку воссоединения с Россией высказались соответственно 96,77% и 95,6% избирателей Республики Крым и города Севастополя.

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