Карлсруэ, Германия, 12 августа, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Жалоба о назойливой белке поступила в полицию немецкого города Карлсруэ. Сообщение об инциденте опубликовано на странице ведомства в соцсети Facebook.

Никита Устинов ИА Красная Весна Белка

Местный житель рассказал правоохранителям, что белка постоянно находилась возле него, из-за чего он решил обратиться за помощью. Стражи порядка приехали к мужчине в дом и нашли там спящего бельчонка.

Оказалось, что детеныш потерял мать и, вероятно, привязался к человеку. Полицейские дали малышу кличку Карл-Фридрих и отправили в центр спасения животных.

Как сообщало ИА REGNUM, другая история со счастливым концом произошла в начале августа в Благовещенске. В реке Амур едва не утонул щенок стаффордширского терьера. Хозяин собаки и очевидцы бежали по берегу и звали на помощь. Щенка достали из воды и вернули владельцу пограничники.

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