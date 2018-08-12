Москва, 12 августа, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Сотрудник полиции был ранен при попытке задержания подозреваемых в краже из магазина на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом 12 августа сообщает «Лайф».

Мвд.рф Полиция

Работники магазина заметили кражу посетителями алкогольных коктейлей и вызвали полицию. Прибывшие на место патрульные остановили для проверки документов двух мужчин. Один из них достал нож и ранил сотрудника полиции, после чего кулаком ударил его коллегу.

Стражи порядка открыли огонь и ранили нападавшего. Его подельник успел сбежать, его объявили в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля возле посольства Словакии вооруженный ножом злоумышленник ранил командира взвода полка полиции по охране посольств и консульств. Нападавшего задержали — им оказался 17-летний Илес Б. Суд арестовал нападавшего на два месяца, ему предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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