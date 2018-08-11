Бухарест, 12 августа, 2018, 02:48 — ИА Регнум. В столице Румынии прошла вторая антиправительственная манифестация. На площади Виктории в Бухаресте собрались более 25 тыс. человек, сообщает агентство Agerpres.

Gabinho Румынский плакат

11 августа демонстранты вышли к штаб-квартире румынского правительства, требуя его отставки и досрочных выборов. В отличие от первой акции протеста, митинг проходил без инцидентов.

Лишь один человек был задержан — он пытался прорваться через оцепление. На площади дежурили стражи порядка и медики. По окончании митинга люди разошлись. Антиправительственные протесты прошли в этот день в других крупных румынских городах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Бухаресте состоялся митинг, организованный проживающей за границей румынской диаспорой. Акция протеста переросла в стычки с полицией, после чего против манифестантов применили слезоточивый газ и водометы. Более 450 человек пострадали, в их числе — 35 жандармов и оператор австрийского телеканала ORF.

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