Москва, 12 августа, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, заявившей о необходимости говорить с Россией с позиции силы, стоит вспомнить историю. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Евгений Халдей Знамя Победы над Рейхстагом

«Спросите у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — сказал Шойгу.

Читайте также: Министр обороны ФРГ: Говорить с Москвой нужно «с позиции силы»

Российский министр добавил, что Берлину по меньшей мере двести лет не стоит высказываться по поводу жестких отношений с Москвой. Вместе с тем Россия, как и прежде, готова к любым контактам и равноценному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада готовиться к диалогу с Москвой с позиции единства и силы. Она заявила, что главная проблема Кремля — необходимость видеть «врага».

А также: Министр обороны ФРГ нашла себе друга в Пентагоне