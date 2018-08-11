Москва, 12 августа, 2018, 01:09 — ИА Регнум. У махачкалинского клуба «Анжи» не было шансов завоевать очки в футбольном матче чемпионата России против московского «Спартака». Об этом после встречи сообщил журналистам президент «Анжи» Осман Кадиев.

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Кадиев поздравил московский клуб с победой. Говоря о шансах зацепиться за очки, он заявил, что судьи могли бы удалить и третьего игрока.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа «Анжи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1 матч третьего тура российского чемпионата. Андрес Понсе и Дмитрий Белоруков из «Анжи» были удалены с поля за нарушения.

В результате «Спартак» поднялся на первое место, имея 7 очков. У «Анжи» 3 очка, клуб занимает девятую строку в турнирной таблице.

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