Хмеймим, Сирия, 11 августа, 2018, 23:31 — ИА Регнум. В районе авиабазы Хмеймим российскими военными был уничтожен беспилотник, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям (НВФ) территории Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В сообщении Центра отмечается, что беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении был обнаружен 11 августа в темное время суток. Российские военные при помощи штатных зенитных огневых средств открыли огонь по беспилотнику, который приближался к авиабазе Хмеймим.

«Цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 августа начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что в Сирии средствами ПВО российской авиабазы Хмеймим были уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков.

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