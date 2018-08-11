Ростов-на-Дону, 11 августа, 2018, 23:26 — ИА Регнум. 11 августа на стадионе «Ростов Арена» был разыгран матч третьего тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между командами «Ростов» и «Крылья Советов». Противостояние завершилось победой самарского коллектива.

Kremlin.ru Стадион «Ростов Арена»

Единственный мяч на истечении первой половины матча забил молодой российский форвард Александр Соболев — 0:1.

Статистика матча («Ростов"/"Крылья Советов»)

Удары 6/6

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 57%/43%

Угловые 6/1

Нарушения правил 10/7

Набрав 4 очка «Крылья Советов» по итогам игрового дня заняли 6-ю позицию в турнирной таблице. «Ростов» с 6-ю баллами идет тремя строчками выше.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Калачев, Вилюш, Гулиев, Ионов, Гацкан, Скопинцев, Сигурдарсон.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Чичерин, Бурлак, Башкиров, Надсон, Чочиев, Зотов, Ткачук, Яковлев, Соболев.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Игорь Демешко | Тихон Калугин | Павел Кукуян.

Желтые карточки: Гацкан — 49.

Голы: Соболев 45 — 0:1.