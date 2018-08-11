Наро-Фоминск, Московская область, 11 августа, 2018, 22:51 — ИА Регнум. По факту ДТП с перевозившим детей микроавтобусом в Наро-Фоминском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает главное следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации.

«По данному факту … возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в субботу, 11 августа, на одной из автодорог в Наро-Фоминском районе. 52-летнему водителю микроавтобуса, перевозившему несовершеннолетних детей от дома отдыха до железнодорожной станции «Нара», стало плохо. Транспортное средство съехало в кювет.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (водитель автобуса), еще шестеро несовершеннолетних пассажиров получили незначительные повреждения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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