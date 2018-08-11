Париж, 11 августа, 2018, 22:50 — ИА Регнум. 11 августа на стадионе «Альянц Арена» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 между коллективами «Ницца» и «Реймс». Противостояние завершилось со счетом 0:1.

Diego Delso Стадион «Альянц Арена»

Единственный мяч на 3-й минуте первой половины забил экс-полузащитник «Ростова» Мусса Думбия мощным ударом из-за пределов штрафной в ближний нижний угол — 0:1.

Статистика матча («Ницца"/"Реймс»)

Удары 13/3

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 65%/35%

Угловые 8/2

Нарушения правил 10/13

«Реймс», набрав первые 3 очка в сезоне, поднялся на 5-ю позицию. «Ницца» без очков опустилась на 17-е место в турнирной таблице.

Стартовые составы на матч:

«Ницца»: Кардиналь, Аттал, Боскальи, Эрей, Данте, Тамез, Барбоза, Сиприен, Сен-Максимен, Лис-Мелу, Срарфи.

«Реймс»: Менди, Конан, Абдельхамид, Метанир, Фонтэн, Ромао, Чавалерин, Мартен, Оудин, Думбия, Чаварриа.

Бригада арбитров: Жоан Амель | С. Пиньятелли | М. Гросбост | А. Берт.

Желтые карточки: Думбия — 23, Сафаро — 82, Сиприен — 89.

Голы: Думбия 3 — 0:1.