Джакарта, 11 августа, 2018, 21:54 — ИА Регнум. В Индонезии перестал выходить на связь самолет, на борту которого находились девять человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местную полицию.

Bryan Luna DHC6-400 FAP

По предварительным данным, воздушное судно, принадлежащие компании Dimonim Air, исчезло с экранов радаров во время полета в провинции Папуа.

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят поисковую операцию.

Другие подробности пока неизвестны.

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